Já abriram as inscrições para a Wings for Life World Run 2024

Estão abertas as inscrições para a Wings for Life World Run 2024, a maior corrida do mundo depois de ter ultrapassado os 200 mil participantes numa única edição. Marcando a diferença por decorrer em simultâneo em cinco continentes, este desafio junta entusiastas de todos os quadrantes do desporto. O objetivo é apoiar a investigação científica que procura a cura para as lesões na espinal medula.

Já com uma década de história, a Wings for Life World Run transformou-se num fenómeno ímpar de mobilização ganhando mesmo o estatuto da maior e mais inclusiva corrida do mundo. Até hoje, nas várias edições realizadas, participaram um total de 1,293,716 pessoas, percorrendo 11,839,989 quilómetros em 195 países dos cinco continentes.

As inscrições para a edição de 2024 abriram esta quarta-feira em www.wingsforlifeworldrun.com. Os interessados em apoiar esta causa devem fazer o download da APP Wings for Life World Run, pagar uma inscrição de €15 (donativo 100% direcionado para apoiar a investigação da cura das lesões na espinal medula) e juntar-se por via eletrónica a esta grande corrente humana, ou contribuir simplesmente com um donativo para a Fundação Wings for Life. Todos os inscritos recebem a T-Shirt oficial do evento. Até hoje foram apoiados 299 projetos de investigação em 20 países - incluindo Portugal - envolvendo 679 especialistas de todo o mundo. Neste momento, estão a decorrer 62 projetos financiados por esta organização sediada na Áustria - 23 dos quais foram aprovados no corrente ano. Em dez edições da corrida foram já angariados um total de 43.8 milhões de euros.

Para Colin Jackson, lenda britânica dos Jogos Olímpicos que assume desde o início o papel de Diretor Desportivo, "a abertura das inscrições gera na equipa um enorme entusiasmo. Depois de termos batido o recorde de participantes na última edição estamos certos que podemos ir ainda mais longe. Estamos muito orgulhosos porque com cada inscrição reforçamos a esperança para todos aqueles que são afetados por lesões na espinal medula".

O próximo encontro está marcado para 5 de maio, às 12 horas (em Portugal Continental). Paralelamente à forma mais prática de participação – onde é possível correr em qualquer lugar usando a APP Wings for Life World Run - estão também disponíveis sete localizações onde o evento se desenrola em padrões mais tradicionais e 30 APP Run organizadas. Seja com um carro virtual ou real, a perseguição começa 30 minutos depois da partida e termina quando o último corredor for apanhado. O nosso país tem estado representado desde a primeira edição e a portuguesa Vera Nunes foi coroada em 2018 Campeã Mundial da Wings for Life World Run.