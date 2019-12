Abriram esta sexta-feira as inscrições para a edição do próximo ano da Maratona do Porto, prova que na sua 17.ª edição irá disputar-se a 8 de novembro, um fim-de-semana depois da data habitual (normalmente a prova da Invicta corre-se sempre no primeiro domingo do penúltimo mês do ano).





Para assinalar a abertura das inscrições, e também para premiar os atletas mais fieis (e rápidos), a RunPorto iniciou o período de registos com um preço promocional de 30 euros, o qual será válido até final do ano (sempre que a inscrição seja feita através da plataforma online).Tal como habitual, a Maratona da Invicta irá unir Porto, Matosinhos e Gaia, numa festa do atletismo que contará com a tradicional meta no Queimódromo.