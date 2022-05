Já abriram inscrições para a Maratona de Praga

Prova no início deste mês tivemos a oportunidade de experimentar , a Maratona de Praga já abriu inscrições para a sua edição do próximo ano. Agendada para 7 de maio de 2023,a prova da capital checa espera no próximo ano voltar a contar com os números de estrangeiros do período pré-Covid-19, prometendo para tal uma experiência ainda mais especial. Entre as novidades da RunCzech está a possibilidade de aquisição de um casaco exclusivo da prova produzido pela Adidas e também a opção para correr em prol de uma instituição de caridade.Além da distância rainha, também a Meia Maratona de Praga, marcada para 1 de abril, tem também as suas inscrições abertas para 2023. A 'meia' checa, recorde-se, faz parte do circuito Super Half, onde consta também Lisboa, Valência, Copenhaga e Cardiff.