Já foi revelada a medalha da Meia Maratona de Lisboa

Depois de ter anunciado a camisola oficial há cerca de um mês e de ter revelado que pela primeira vez irá contar com caixas de partidas, a organização da Meia Maratona de Lisboa mostrou esta semana a medalha que será entregue a todos os 'finishers'. Num ano no qual se celebrará o 30.º aniversário, a medalha assinala precisamente esse facto, com um 30 bem vísivel, contando com um design que no geral foi bastante bem recebido pelos corredores.





A Meia Maratona de Lisboa, refira-se, será a prova de estreia do circuito SuperHalfs, estando muito próxima de esgotar as suas vagas. De notar, por fim, que também será possível correr a 'meia' lisboeta por causas solidárias