Já foi revelada a medalha finisher da Maratona do Porto

A onze dias da realização de um evento para o qual milhares de corredores se prepararam com afinco ao longo das últimas semanas, a organização da Maratona do Porto, através de Jorge Teixeira, o presidente da RunPorto, revelou esta quarta-feira um dos pormenores mais desejado: a medalha que será entregue a todos aqueles que completarem os míticos 42,195 quilómetros.





Com a Ponte D. Luís II a ajudar a dar forma, a medalha conta com a inscrição Finisher no centro, para lá da referência ao facto de ser a 16.ª edição da prova. Para lá da medalha da prova principal, Jorge Teixeira mostrou também aquelas que serão entregues aos participantes da Family Race e ainda da Fun Race.