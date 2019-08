A organização da Meia Maratona do Porto revelou esta quinta-feira as primeiras imagens da medalha que será entregue a todos os 'finishers' da edição deste ano da prova organização pela Run Porto. Agendada para 22 de setembro, com arranque marcado para as 9 horas, a Meia Maratona do Porto vai este ano realizar-se pela 13.ª vez.