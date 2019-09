Já reabriram as inscrições para a Maratona de Paris

Reabriram esta quarta-feira as inscrições para a Maratona de Paris de 2020, uma das mais emblemáticas provas do calendário francês e europeu de maratonas. Agendada para 5 de Abril, a Maratona de Paris espera reunir cerca de 50 mil corredores, seguindo a linha dos números dos anos anteriores.O preço das inscrições nesta segunda fase arranca nos 100 euros (dorsal apenas), subindo aos 160€ (dorsal, pasta party, medalha personalizada e um anel especial) e até aos 165€ (dorsal para a prova e para a Breakfast Run, uma viagem de uma hora no Sena e de um dia num autocarro panorâmico por Paris e também um RAFP pass para dois dias).Na prática, este último pacote acaba por ser o perfeito para quem pretende encarar esta prova num registos e 'maraturismo', já que poderá conhecer alguns dos encantos da cidade e também conhecê-la enquanto corre.Consulte todas as informações Contacte-nos através do email: