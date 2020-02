Jabra Elite active 65t: correr ao som de boa música

Longe vão os tempos em que para corrermos acompanhados por música tínhamos de levar connosco um mp3 ou telemóvel e uns auticulares com um fio interminável. A tecnologia avançou e, para lá de já conseguirmos encher os nossos relógios GPS com as nossas faixas preferidas (em modelos específicos, claro está...), também já podemos correr sem levarmos os sempre incomodativos fios dos auriculares graças à cada vez maior oferta de 'phones' wireless.





As opções no mercado são muitas e emestivemos nos últimos meses a testar uma delas, osda dinamarquesa, uma das marcas mais fortes neste segmento, que nos colocou ao dispor um modelo que cumpriu na perfeição aquilo que prometia à partida.Ao todo foram mais de quatro meses de uso diário e em treino, o que nos permitiu testá-lo em praticamente todas as situações, desde o nosso dia a dia, aos treinos de força ou de corrida. E em todos esses momentos saímos particularmente agradados. E se muitos foram os pontos positivos, para nós aquele que mais impressionou foi mesmo a duração da bateria, que parece ser infinita. Ok, não é e temos de os carregar eventualmente, mas bem que conseguimos passar praticamente uma semana a utilizá-los sem ir buscar a 'caixinha' (bem engraçada, por sinal) para os carregar. E isso só pode ser um ponto a destacar.Como a destacar é também a facilidade de uso. Basta tirá-los da caixa, colocá-los no ouvido e eles imediatamente se conectam com os dispositivos previamente emparelhados. Sem necessidade de novas conexões, nem grandes esperas. Na verdade é praticamente automático! E assim que se ligam ao dispositivo, o alcance é algo que impressiona, já que fomos capazes de ter o telemóvel num ponto e os auriculares noutro bem distante e, mesmo com paredes pelo meio, a ligação manteve-se.De destacar também o ajuste do modelo, que durante o nosso teste manteve-se sempre bem seguro à nossa orelha, mesmo que estivéssemos numa situação de maior movimento, mas também o facto de em comparação com outros modelos de auriculares wireless se pautar por uma discrição bastante interessante. Algo bem distinto, por exemplo, dos airpods, que apesar do 'hype' criado, na nossa opinião não deixam de ter um design algo... estranho.E a finalizar outro dos grandes atributos, especialmente para quem quer uns auriculares wireless para chamadas. A qualidade do microfone é tremenda. Mesmo estando bem longe da nossa boca, a forma como o 'micro' está orientado faz com que a nossa voz seja captada na perfeição, não sendo necessário estar aos berros para conseguirmos falar através deste gadget.À venda em três lojas no nosso país (Worten, FNAC e Media Markt), este modelo da Jabra tem um preço atual em torno dos 200 euros. Uma verba elevada, é certo, mas que acaba por traduzir bem a qualidade do modelo em causa.