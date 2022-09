Jacob Kiplimo vence Great North Run no regresso de Bekele à ação

O ugandês Jacob Kiplimo venceu este domingo a edição deste ano da tradicional Great North Run, uma meia maratona que reúne ano após ano dos melhores atletas do Mundo em Newcastle. O recordista mundial da distância, marca obtida na EDP Meia Maratona de Lisboa de 2021, triunfou com grande em 59.33 minutos, com pouco mais de um minuto de avanço para Selemon Barega (1:00.39) e perto de um minuto e meio para Kenenisa Bekele (1:01.01).Se para o ugandês, de 21 anos, esta vitória foi apenas mais uma exibição de autoridade neste ano (foi a quarta vitória, a segunda em meias maratonas), para Bekele representou um regresso bem sucedido à ação. O veterano, de 40 anos, que não terminava uma prova desde novembro do ano passado, quando foi 6.º na Maratona de Nova Iorque, conseguiu assim garantir uma pequena injeção de forma (e motivação) tendo em vista a Maratona de Londres, marcada para 2 de outubro.Na corrida feminina o triunfo foi discutido de forma bem mais intensa, com as três primeiras a acabarem separadas por cinco segundos. Levou a melhor a queniana Hellen Obiri (1:07.05), mercê de uma melhor ponta final que deixou para trás a compatriota Peres Jepchirchir (1:07.07) e a etíope Almaz Ayana (1:07.10).