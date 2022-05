Jamor recebe treino para o Estrela Grande Trail

Está marcado apenas para o terceiro fim de semana de maio (entre 20 e 22), mas o Estrela Grande Trail já mexe. Este fim de semana, no sábado, vai marcar presença na capital, com a realização de um treino de promoção organizado com o apoio técnico da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e do Programa Nacional de Marcha e Corrida (PNMC), que contará com a presença do atleta Armando Teixeira.O evento arranca pelas 9h30, junto às Piscinas do Jamor, com o acolhimento aos atletas presentes, antes do aquecimento, que está marcado para as 10 horas. Pelas 10h30 inicia-se a corrida/caminhada, com vários grupos de corrida e caminhada, para que sejam respeitados os ritmos de todos os participantes. Terminado o treino, será feito o abastecimento final e o sorteio de dorsais e alojamento para o Estrela Grande Trail.Para participarem, mas também para se candidatarem a estes prémios, os interessados devem preencher o formulário criado para o efeito