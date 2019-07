Japonês venceu a ultramaratona mais difícil do mundo e... pediu a namorada em casamento

O japonês Yoshihiko Ishikawa viveu um dia para mais tarde recordar esta terça-feira. É que, para lá de ter ganho aquela que é considerada por muitos como a mais dura ultramaratona do Mundo, a lendária Badwater 135, e para mais ter fixado um novo recorde do percurso, o atleta nipónico de 31 anos decidiu celebrar a conquista de uma forma especial, pedindo a sua namorada em casamento logo após cruzar a linha de meta. Um momento de lucidez incrível, especialmente para quem tinha acabado de correr os 217 quilómetros de prova em 21:33:01 horas, que teve final feliz, já que a cara meta do atleta japonês disse o tão desejado "sim".De notar que a vitória feminina foi para a polaca Patrcycja Bereznowska, com 24:13:24 horas, um registo que lhe permitiu mesmo ser a segunda atleta a cruzar a linha de meta, apenas atrás de Ishikawa. Com este tempo, Bereznowska conseguiu fixar também ela um novo recorde, superando em quase uma hora e 40 minutos o anterior máximo.Por fim, de referir que o único português em prova foi Vitor Bruno Fernandes Rodrigues, no 34.º posto, ao terminar em 36:13:04 horas.O título de 'mais dura ultramaratona do Mundo' não é por acaso, especialmente se olharmos para as características da prova. Começa 85 metros abaixo do nível do mar, no famoso Death Valley, alcança os 2,548m de altitude no Mount Whitney e é disputada com temperaturas médias praticamente sempre acima dos 37ºC. O tempo de corte é de 48 horas.