Jessica Augusto: «Estou cá, não tenho lesões, corri, desfrutei e terminei!»

View this post on Instagram

Campeonato do Mundo de Meia-Maratona Gdynia 2020 9 meses depois volto a competir! É um turbilhão de emoções! Volto a sentir antes da competição tudo o que nós atletas sentimos... Ansiedade, dores de barriga, pernas pesadas, dúvidas e medos que se misturam com a adrenalina, motivação, vontade de competir e de superação... algo normal depois de uma das fases mais duras e incertas da história de qualquer atleta. A missão mais difícil era estar cá, sem lesões, correr, desfrutar, terminar... estou cá, não tenho lesões, corri, desfrutei e terminei! Desejava correr mais rápido (não vou negar), treinei para mais e melhor mas não foi possível! Acusei falta de ritmo competitivo e confesso que mentalmente fui-me a baixo na última volta. Na minha cabeça havia a corrida delas (africanas), a minha corrida (o grupo que corria para 1h12/1h13)... e eu simplesmente não me enquadrava em nenhuma! "Já estive ali e agora estou aqui." dizia eu para mim! (expectativa vs realidade) Importante agora é sair daqui a saber onde estou e onde quero chegar! Não é como começa, é como acaba! Obrigada aqueles que me acompanham diariamente e fazem com que acredite. Obrigada a todos pelas mensagens. Feliz fim-de-semana