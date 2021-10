João Antunes e Susana Francisco vencem Alegro Meia Maratona de Setúbal

João Antunes e Susana Francisco venceram este domingo a 31.ª edição da Alegro Meia Maratona de Setúbal, naquele que foi um retorno à ação da prova setubalense depois de um ano de ausência por conta da pandemia de Covid-19. E nem mesmo as condições climatéricas, com chuva e algum vento, demoveram os entusiastas da corrida a desafiarem-se no sempre exigente percurso com passagem pelo centro de Setúbal e na Serra da Arrábida.





Na prova masculina, João Antunes (Prime Running Club) foi vencedor de forma destacada, depois de cedo se ter isolado. Acabou em 1:09.56, à frente de José Gaspar (1:11.37) e Carlos Silva (1:12.12). Quanto às senhoras, a vitória foi ainda mais clara, com Susana Francisco a triunfar em 1:17.16 horas, à frente de Raquel Cabaço (1:27.24) e Laura Grilo (1:30.45).