João Oliveira vence e pulveriza recorde da Extremo Sul Ultramarathon

Em estreia na Extremo Sul Ultramarathon 2019, uma prova de ultradistância de 226 quilómetros realizada no Brasil, o português João Oliveira arrasou toda a concorrência e venceu de forma destacada com um novo recorde do percurso. No total, o atleta luso de 41 anos necessitou de apenas 27 horas e 45 minutos para concluir o exigente percurso brasileiro, melhorando em praticamente hora e meia o máximo até então (que estava fixado em 29:29, por parte do brasileiro João Schena).