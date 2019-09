Marca que desde o início do ano tem reforçado a sua presença no nosso país, a Joma seguiu o exemplo aplicado noutras provas de referência que patrocina além fronteiras e apresentou esta sexta-feira uma edição especial das Storm Viper dedicada à Maratona do Porto.





Com o 'Porto' inscrito nas laterais e 'Maratona do Porto' na zona da língua, a versão especial desta sapatilhas da marca espanhola é, por agora, a grande novidade da edição deste ano da prova da Run Porto. À venda por 30 euros no site oficial da prova , este modelo especial poderá ser levantado no stand JOMA na EXPO Maratona do Porto, que se realiza nos dias prévias à prova (com data marcada para 3 de novembro).