Joma lança sapatilhas exclusivas para a Maratona do Porto

Marca parceira da EDP Maratona do Porto, a Joma desenhou umas sapatilhas especiais alusivas à prova portuense, adaptando o modelo Storm Viper e dando-lhe umas cores e um desenho diferente do habitual, com a bem visível inclusão do nome da cidade na zona da meia-sola. O modelo, disponível no site oficial da marca, tem um custo especial de 60 euros - o preço de venda habitual é de 100€.





Com inscrições ainda abertas - até 2 de novembro -, a EDP Maratona do Porto será apresentada em conferência na segunda-feira, numa cerimónia agendada para as 15 horas, no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, onde mais novidades serão anunciada.A 17.ª EDP Maratona do Porto realiza-se a 7 de novembro de 2021 e tem partida marcada para as 9h00 junto ao Sealife Porto e chegada na Avenida do Parque (Parque da Cidade do Porto).