Jornalista revela como é fazer uma 'easy run' ao lado do maratonista mais rápido da história

Há algumas semanas, ainda antes de o mundo ficar de pernas para o ar devido ao coronavírus, o jornalista Ben Bloom, do 'Telegraph', viajou até ao Quénia para fazer uma reportagem sobre Eliud Kipchoge e a sua forma de treinar (na altura de olho na Maratona de Londres, uma prova que viria a ser adiada). Pelo meio dessa reportagem, Bloom teve a oportunidade de uma vida, já que foi convidado para se juntar ao grupo do maratonista mais rápido da história para fazer uma 'easy run', um treino de recuperação a um ritmo baixo.





Detentor de uma marca próxima dos 40 minutos aos 10 quilómetros, Ben Bloom juntou-se ao grupo de Kipchoge para testar a sua capacidade física, detalhando depois no seu artigo, quilómetro a quilómetro, os parciais feitos pelo queniano e seus pares. Do primeiro quilómetro 'a passo' (5'44/km), o ritmo foi aumentando gradualmente até chegar aos 4'06/km do parcial final, isto num percurso de ida e volta num sempre acidentado e com muito sobe e desce terreno de Iten.Pelo meio, o jornalista do 'Telegraph' acabou por ficar para trás. Sensivelmente ao sétimo quilómetro, quando o ritmo já andava pelos 4'44/km, Bloom não aguentou e ficou a solo. "Ofegante num ambiente de ar rarefeito 2400 metros acima do nível do mar, vejo o contingente queniano fugir-me rapidamente. Aconteça o que acontecer, não vou parar". E não parou e foi até ao fim, ainda que tenha chegado ao ponto de término do treino um minuto e meio mais lento do que o grande grupo.No final, Kipchoge concluiu a sua 'caminhada' em 48:23 minutos, a um ritmo incrivelmente mais lento do que aquele que rodou em Berlim há dois anos, quando na Maratona da cidade alemã fixou o novo recorde mundial em 2:01:39. Aí, ao longo de 42,195 quilómetros, o queniano fez uma média de 2'53/km, praticamente dois minutos por quilómetro mais rápido do que este treino. 'Easy' é mesmo fácil e Kipchoge provou-o neste treino...1km: 5'442km: 5'083km: 5'014km: 4'565km: 4'586km: 4'537km: 4'448km: 4'299km: 4'2410km: 4'06Total: 48'23