Joshua Cheptegei dá o passo em frente: ugandês estreia-se na maratona em Valência

À distância de cinco meses, a organização da Maratona de Valência anunciou já aquele que deverá ser mesmo o nome mais forte do elenco da sua 43.ª edição. O ugandês Joshua Cheptegei, um dos melhores atletas da atualidade, vai mesmo fazer a estreia na distância mítica na prova do país vizinho, esperando voltar a escrever uma página dourada nas ruas valencianas, depois de lá ter corrido o recorde mundial dos 10.000 metros (26:11.00, em 2020) e também o máximo nacional dos 10 quilómetros (26:38, em 2019)."Valência é a minha segunda casa, é o lugar perfeito para começar esta nova viagem. Para mim será um desafio enfrentar este novo passo, logo veremos. Neste momento não quero pensar na marca, porque ainda nem comecei a preparação", disse o ugandês, de 26 anos, numa conferência de imprensa realizada em Valência, poucos dias depois de ter sido 2.º nos 5.000 metros do Meeting de Lausana da Liga Diamante.A estreia de Cheptegei na maratona na cidade espanhola - tal como no ano passado havia sucedido com Letesenbet Gidey - é mais uma prova da forte relação que a prova valenciana tem com a NN Running Team, pela mão de Marc Roig, o seleccionador da elite internacional da prova.