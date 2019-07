Jovem de 20 anos vence meia maratona dos Jogos do Pacífico a correr... de meias

Margaret Kuras espantou este fim de semana o mundo do atletismo, ao vencer a prova da meia maratona dos Jogos do Pacífico a correr apenas de... meias. De 20 anos, a atleta do Vanuatu concluiu a prova em 1:29:55 horas, deixando a segunda colocada a 15 segundos e a terceira a dois minutos e meio.Um triunfo que não foi de todo inesperado para quem a seguia desde o seu país natal, já que havia deixado bem evidente o seu talento nas provas prévias, e que serviu para a jovem atleta enviar uma mensagem aos seus compatriotas que têm o sonho de ser atletas, mas que não têm dinheiro para adquirir umas sapatilhas para correr."Estava muito nervosa por não ter sapatilhas, pois via que todas à minha volta as tinham. Mas sabia que correr de sapatilhas não era uma opção para mim caso quisesse ganhar, por isso escolhi fazê-lo assim. Sei que há muita gente jovem na minha terra que nunca correu de sapatilhas, tal como eu. Com isto quero dizer-lhes que as sapatilhas e qualquer outro equipamento estão apenas lá para nos fazer sentir mais confortáveis a correr, mas não são a razão das nossas vitórias. As vitórias só aparecem graças ao nosso talento, determinação e trabalho duro. Por isso quero encorajá-las a não terem receio de expor o seu talento, de forma a terem as mesmas oportunidades que eu tive", disse a atleta, ao Pacific Games News Service.De notar que esta foi a segunda medalha de Kuras nestes Jogos do Pacífico, já que na quinta-feira também havia triunfo nos 10000 metros.