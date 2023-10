Kelvin Kiptum ao ataque do recorde do Mundo da maratona em Chicago

Depois das emoções da Maratona de Berlim e dos Mundiais de estrada de Riga, as atenções do mundo do atletismo centram-se agora na Maratona de Chicago, uma prova que apresenta muitos argumentos para ser uma das mais rápidas da história. Tanto no pelotão masculino como no feminino, até com ameaça bem concreta de novos recordes mundiais.Em teoria, a maior ameaça reside no recorde masculino, ainda na posse de Eliud Kipchoge, com as 2:01.09 conseguidas no ano passado em Berlim. O grande candidato a consegui-lo e, por conseguinte, a vencer a prova é o também queniano, o nome mais badalado dos últimos meses no mundo da maratona. Segundo mais rápido da história, com 2:01.25 feitas já este ano em Londres, na sua segunda maratona, o atleta de 23 anos é claramente o nome principal do pelotão de Chicago, que, ainda assim, apresenta outros atletas de relevo. Um pouco em oposto com o que se viu em Berlim, onde era Kipchoge... e pouco mais.Em Chicago há cinco atletas com marcas abaixo das 2:05 para lá de Kiptum, com especial destaque para o atual vencedor da prova, o queniano, com registo de 2:04.24, o recorde atual do percurso da prova norte-americana. Estão ainda perfilados outros o belga(2:03.36) e os etíopes(2:03.51),(2:04.27) e(2:04:29). Outro nome a ter em conta é o queniano, em estreia na maratona, mas com a referência de ter feito 58.36 na meia maratona este ano. Aos 25 anos, é talvez o maior candidato a uma surpresa...Quanto às senhoras, aí a luta promete pegar fogo. Há oito mulheres com marcas abaixo das 2:20, com o maior destaque a ir para a vencedora da edição do ano passado, a queniana, detentora da terceira melhor marca da história: os 2:14.18 feitos precisamente no ano passado nestas ruas , isto numa prova na qual passou à meia maratona num ritmo 'suícida', em 1:05:44. Em teoria, a atleta de 29 anos é a grande favorita a vencer a prova e talvez atacar uma melhor marca, sendo que neste caso é menos provável que haja ataque ao recorde mundial, a 'louca' marca de Tigst Assefa ( 2:11.52, em Berlim há duas semanas ).De resto, para lá de Chepngetich há muito e bom talento, o que promete marcas de grande nível. Esquecendo o ranking das marcas, realçamos a queniana(2:17.43), a etíope(2:18.05) ou a holandesa(2:18.33), atleta que este ano conseguiu vencer Londres e, em pleno verão, conquistou duas medalhas nos Mundiais de Budapeste.Talento de sobra para dar uma maratona de enorme valia no domingo, que ainda não assim não contará com transmissão para Portugal.