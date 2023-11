Kelvin Kiptum surpreende: recordista mundial vai correr Maratona de Roterdão

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NN Marathon Rotterdam (@marathonrotterdam)

Depois de ter surpreendido o mundo ao bater o recorde da maratona em Chicago , há cerca de um mês, o queniano Kelvin Kiptum volta a dar que falar esta sexta-feira. Agora com o inesperado anúncio de que, no primeiro semestre do próximo ano, irá correr a Maratona de Roterdão, a 14 de abril, ao invés de apostar em Tóquio ou Londres, duas provas que seriam apontadas como os próximos palcos do ainda jovem maratonista, de 24 anos.Para lá da escolha algo estranha de maratona - que poderá ter a ver com o facto da prova holandesa ser organizada pela agência que o representa -, Kiptum também deixa de certa forma em dúvida a presença nos Jogos Olímpicos de Paris, isto porque a maratona olímpica corre-se a 10 de agosto, menos de quatro meses depois da prova de Roterdão.Note-se que Roterdão tem das maratonas mais rápidas do mundo, contando de momento com um recorde de percurso de 2:03.36, fixado em 2021 pelo belga Bashir Abdi. Foi também nesta prova que, em 1985, Carlos Lopes fixou o então recorde mundial (2:07:12).