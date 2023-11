Kenenisa Bekele confirmado em Valência numa lista de luxo com 8 portugueses

Kenenisa Bekele vai mesmo correr a Maratona de Valência dentro de duas semanas. Depois dos avanços e recuos, nomeadamente o anúncio por parte do próprio etíope e posterior nega pública da organização, esta sexta-feira foi confirmada a presença do lendário atleta na prova espanhola, reforçando assim uma elite que conta com um nível impressionante e onde entram oito corredores nacionais.Nos homens estão perfilados cinco atletas (Samuel Barata, 2:10.13; Rui Pinto, 2:11.23; Fábio Oliveira, 2:14.52; João Valente, estreia; João Fernandes, estreia), ao passo que nas senhoras serão três as portuguesas presentes (Salomé Rocha, 2:24.47; Susana Godinho, 2:28.56; e Susana Cunha, 2:30.54). Na mira de todos estarão as marcas de qualificação olímpica (2:08:10 para os homens e 2:26:50 para as mulhares), ainda que haja também a expectativa da obtenção de pontos preciosos para o apuramento via ranking.Relativamente ao topo da tabela, aos favoritos à vitória, Valência contará com dez homens com recorde pessoal abaixo das 2:05, ainda dois estreantes de enorme valia (Stephen Kiprop e Joshua Cheptegei) e também o segundo mais rápido de sempre na meia maratona, o queniano Kibiwott Kandie. Nos sub 2:05 destaca-se o brasileiro Daniel do Nascimento, que procurará nesta prova reencontrar-se com os bons resultados na maratona - é o recordista americano, com 2:04:51.Nas senhoras, há seis mulheres com marcas abaixo das 2:20, com especial destaque para Tsehay Gemechu (2:16:56) e Almaz Ayana (2:17:20), curiosamente as vencedoras das duas últimas edições da EDP Meia Maratona de Lisboa. Há ainda a destacar as etíopes Worknesh Degefa (2:17:41) e Genzebe Dibaba (2:18:05) e também a romena de origem queniana Joan Chelimo (2:18:04).Kenenisa Bekele (Etiópia), 2:01:41Gabriel Geay (Tanzânia), 2:03:00Alexander Mutiso (Quénia), 2:03:29Getaneh Molla (Etiópia), 2:03:34Sisay Lemma (Etiópia), 2:03:36Leul Gebreselassie (Etiópia), 2:04:02Dawit Wolde (Etiópia), 2:04:27Daniel do Nascimento (Brasil), 2:04:51Chalu Deso (Etiópia), 2:04:53Titus Kipruto (Quénia), 2:04:54Kibiwott Kandie (Quénia), 2:13:43Stephen Kiprop (Quénia), 58.42 (tempo de meia maratona)Joshua Cheptegei (Uganda), 59.21 (tempo de meia maratona)(...)Samuel Barata (PORTUGAL), 2:10:13Rui Pinto (PORTUGAL), 2:11:23Fábio Oliveira (PORTUGAL), 2:14:52João Valente (PORTUGAL), 1:04:49 (tempo de meia maratona)João Fernandes (PORTUGAL), 1:05:06 (tempo de meia maratona)Tsehay Gemechu (Etiópia), 2:16:56Almaz Ayana (Etiópia), 2:17:20Worknesh Degefa (Etiópia), 2:17:41Joan Chelimo Melly (Roménia), 2:18:04Genzebe Dibaba (Etiópia), 2:18:05Hiwot Gebrekidan (Etiópia), 2:19:10(...)Salomé Rocha (PORTUGAL), 2:24:47Susana Godinho (PORTUGAL), 2:28:56Susana Cunha (PORTUGAL), 2:30:54