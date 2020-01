Kenenisa Bekele 'defronta' Mo Farah na preparação para a Maratona de Londres

Mês e meio antes de ser palco de um duelo de titãs entre Kenenisa Bekele e Eliud Kipchoge, Londres receberá outro encontro de lendas, quando a 1 de março o próprio Bekele marcar encontro com Mo Farah na The Vitality Big Half, uma meia maratona que servirá para o etíope se preparar para a maratona da capital. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela organização da prova, que de uma assentada conseguiu reunir dois dos nomes mais sonantes do atletismo da última década num embate que promete ser titânico.





"Esta será a minha primeira vez na Big Half e será um bom teste para mim na preparação para a Maratona de Londres", assumiu Bekele, o segundo maratonista mais rápido da história, apenas 2 segundos atrás do registo de Eliud Kipchoge.Quanto a Farah, agora focado no regresso à pista para tentar o ouro olímpico nos 10000 metros, o objetivo é iniciar a temporada da melhor forma. "Estou bastante entusiasmado por voltar à Big Half e dar início à minha época. Todos sabem o quanto adoro correr em Londres. É a minha cidade e dá-me sempre uma emoção imensa voltar e correr aqui", disse Mo Farah, que nesta prova terá também como adversário o queniano Marius Kipserem.De notar que Bekele não corre uma meia maratona desde 2013, quando venceu a Great North Run, em Newcastle, curiosamente batendo ao sprint um tal de... Mo Farah.