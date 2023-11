Kenenisa Bekele vai a Valência e deixa aviso: «Ainda não atingi o meu máximo na maratona»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kenenisa Bekele (@kenenisabekele_42)

Para muitos, Kenenisa Bekele é o maior atleta da história, mas na sua carreira faltou sempre a confirmação desse estatuto na maratona. É certo que é o terceiro mais rápido de sempre (graças aos 2:01.41 de Berlim, em 2021), mas o etíope segue com a espinha encravada quanto à mítica distância. E agora, aos 41 anos, apesar de muitos o apontarem à retirada, o lendário etíope diz que ainda não chegou ao fim. Quer estar nos Jogos Olímpicos de Paris e é com ambição que se lança a uma nova maratona, em Valência, dentro de pouco mais de um mês."Nunca atingi o meu esforço máximo na maratona. Lido com lesões há muito tempo. Treino no duro, mas nunca consigo acabar o meu programa de treino em boa forma, sempre por causa de lesões", assume, em entrevista ao portal dos Jogos Olímpicos. O objetivo é mesmo esse: estar nos Jogos Olímpicos na maratona, algo que nunca conseguiu: "A minha mente diz-me que ainda consigo fazer melhor na maratona. Tenho tantos objetivos. Os Jogos Olímpicos estão aí. Talvez Paris sejam os meus últimos."Assumindo que a transição para a maratona o levou a uma lesão atrás da outra - "tem sido um desastre", atira -, o lendário etíope admite também que a exigência desse processo e a forma como acaba o deixam desanimado. "O treino para a maratona é muito difícil. Treinas todos os dias, fazes treinos longos. É um treino muito exigente e não acabar em bom estado é duro.". Mas não é por isso que Bekele desiste. Voltar a correr rápido é aquilo que o mantém motivado. "A minha mente diz-me que ainda posso fazer melhor. Conheço o meu potencial. Ainda tenho mais boas corridas pela frente talvez por alguns anos"E quanto a Valência, a escolha, de certa forma, é lógica. "Sei que o percurso é muito rápido. E haverá muitos adversários fortes de vários países, por isso as expectativas são altas entre os fãs e também das pessoas que seguem a modalidade. Para mim, não será um desafio fácil voltar depois de lesão. Mas quero ser um bom competidor. Não vou apenas para participar. Vou dar tudo para fazer o máximo possível. Neste momento é difícil falar de um novo recorde pessoal, mas vou tentar o meu melhor".Apesar de nunca ter corrido uma maratona em Jogos Olímpicos, é um dos mais bem sucedidos neste evento, acumulando na sua carreira quatro medalhas, três de ouro (10.000 metros em Atenas'2004 e Pequim'2008 e 5.000 metros em Pequim'2008) e uma de prata (5.000 metros em Atenas'2004). Tem também no currículo cinco títulos mundiais ao ar livre e um em pista coberta.O lendário atleta etíope foi notícia nas últimas semanas pelo anúncio da saída da NN Running Team - e consequente final de ligação com a Nike - e o patrocínio anunciado da marca chinesa Anta. Uma ligação que Kenenisa Bekele diz que vai muito para lá do material que receberá. "A Anta não me está apenas a patrocinar a mim, mas quer também apoiar o meu centro de treino e a jovem geração que usa a minha pista diariamente. Lembro-me sempre do meu passado, o quão desafiante é encontrar uma pista para treianr. A Anta veio visitar-nos, viu os atletas a treinar, mesma numa pista em más condições. E estão dispostos a ajudar", disse.