Kibiwott Kandie pulveriza recorde mundial da meia maratona

O queniano Kibiwott Kandie pulverizou este domingo o recorde mundial da meia maratona, ao vencer em Valência com uma marca de 57:32, um registo que retira uns sensacionais 29 segundos ao anterior máximo mundial, que estava na posse de Geoffrey Kamworor.





O atleta de 24 anos consegue melhorar em mais de um minuto o seu recorde pessoal (tinha-o fixado em Praga, em setembro, com 58:38) e consegue igualmente uma pequena vingança sobre o ugandês Jacob Kiplimo, que em outubro o havia batido nos Mundiais da meia maratona. Ambos lutaram até final, mas Kandie foi forte na reta final, deixando Kiplimo a 5 segundos. A fechar o pódio, depois de ter descolado nos últimos 2 quilómetros, ficou Rhonex Kipruto, que na sua estreia fez 57:49.O mais incrível de tudo é que os quatro primeiros (juntando Alexander Mutiso ao trio da frente, com 57:59) conseguiram a impressionante marca de terem corrido abaixo do recorde mundial de Kamworor, algo que mostra muito bem o nível que se está a ver no atletismo atual, pese embora a situação de pandemia.Na prova feminina o triunfo foi para Genzebe Dibaba, que na sua estreia cruzou a linha de meta em 1:05:18 horas. Um tempo bem interessante por parte da mais nova das irmãs quenianas, que a coloca como a 13.ª mais rápida da história. Em segundo lugar ficou Sheila Chepkirui (1:05:39) e em terceiro Senbere Teferi (1:05:51)