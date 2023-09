Kibiwott Kandie volta à Meia Maratona de Valência com melhor marca do ano na mira

O queniano Kibiwott Kandie, o segundo mais rápido da história na distância, é o nome de maior destaque na lista de atletas de elite da Meia Maratona de Valência, esta sexta-feira anunciada pela organização da prova espanhola, que se realiza a 22 de outubro.Além de Kandie, que tem 57.32 de melhor tempo, apenas a um segundo do recorde mundial de Jacob Kiplimo, no pelotão de elite masculino estarão ainda os etíopes Yomif Kejelcha (58.32), Tadese Worku (58.47), Hagos Gebrhiwet (58.55) e ainda os quenianos Matthew Kimeli (58.43) Sebastian Sawe (58.58). Ao todo, são 13 os corredores com recordes abaixo da hora presentes.No pelotão feminino, numa prova que conta com o recorde mundial (1:02.52 de Letesenbet Gidey em 2021), os grandes nomes são a alemã Melat Kejeta (1:05.18), a queniana Margaret Chelimo (1:05.26) e as etíopes Gotytom Gebreslase (1:05.36) e Tsigie Gebreselama (1:05.46).O primeiro objetivo da prova valenciana passa por fixar as melhores marcas mundiais do ano, que neste momento estão em 58.36 (por Daniel Mateiko, em Larne) e 1:04.37 (por Irine Jepchumba Kimais, em Barcelona).