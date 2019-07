Kipchoge revela alguns segredos: desde as horas de sono à vontade de ser ainda mais rápido

Já a trabalhar de olho no desafio de quebrar as duas horas da maratona, Eliud Kipchoge respondeu esta semana às perguntas de alguns dos seus fãs, revelando alguns pormenores bastante interessantes sobre a sua rotina e motivação para o que se segue."Não, nem por isso. De momento não considero essa hipótese. Talvez no futuro tente correr um pouco mais rápido."Normalmente durmo durante dez horas diariamente. Durante a noite durmo oito e depois durante o dia ainda descanso por mais umas duas""O meu adversário preferido sou eu mesmo. Estou a correr contra mim mesmo.""Nas maratonas tem sempre estar calmo até aos 30 quilómetros. Depois disso tento o meu melhor para manter um ritmo estável"