Kiplimo vence em Nova Iorque, Kejelcha falha recorde por 1 segundo e fez-se história em Barcelona

O calendário de provas internacionais começa a ficar mais cheio, com corridas em praticamente todos os cantos do planeta e, por isso, aproveitamos o momento para iniciar uma espécie de rubrica, onde iremos dar conta dos principais resultados e também apontar alguns factos curiosos. Esta semana, para iniciar o nosso périplo, começamos com quatro destaques.Era um dos reencontros mais esperados do ano e os protagonistas principais não desiludiram. A geladíssima (estavam temperaturas negativas à hora da partida!) Meia Maratona de Nova Iorque proporcionou um interessante espectáculo para os fãs do atletismo, com Jacob Kiplimo a confirmar-se como o grande nome do momento. O ugandês, atual recordista da meia maratona - marca que fez na EDP Meia Maratona de Lisboa em 2021 -, venceu de forma clara, em 1:01.31, batendo o compatriota Joshua Cheptegei por 38 segundos. Fechou o pódio o marroquino Zouhair Talbi, a 47 segundos de Kiplimo. O tempo, como seria de esperar, não foi nada por aí além, até porque o perfil de Nova Iorque é tudo menos fácil...Quanto à prova feminina, Helen Obiri confirmou também a sua boa forma, vencendo com um novo recorde do percurso. 1:07.21 marcou o cronómetro da queniana, que conseguiu superar em 14 segundos a anterior melhor marca, na posse de Senbere Teferi, atleta que foi segunda este ano, com 1:07.51, ao passo que a norueguesa Karoline Bjerkeli Grøvdal fechou o pódio, com 1:09.53.Cruzamos o Atlântico e vamos diretamente para França, onde o etíope Yomif Kejelcha ficou a uma unha negra de bater o recorde mundial dos 5 quilómetros. O atleta de 25 anos, um dos mais fortes da atual geração, arrasou toda a concorrência em Lille, cruzando a linha de meta em 12.50 minutos, a somente um segundo da marca do compatriota Berihu Aregawi (12.49, na Cursa dels Nassos de 2021, em Barcelona).De França rumamos a Itália, onde se correu no domingo a Stramilano, a meia maratona de Milão. Sem grandes tempos a realçar, até porque não havia grandes nomes no pelotão, o destaque foi mesmo para a corrida feminina, onde Gladys Cherop e Aberash Shilima lutaram até ao derradeiro milímetro pelo triunfo. Foi mesmo necessário rever as imagens para perceber que Cherop cruzou primeiro a linha de meta, provavelmente por conta de ter esticado o braço em jeito de... Super Homem.A fechar, a história mais bonita do fim de semana. Na Maratona de Barcelona, uma das provas de maior sucesso no país vizinho, Alex Roca fez história ao tornar-se no primeiro desportista de sempre com 76% de incapacidade física (sofre de paralisia cerebral provocada por uma encefalite viral herpética quando tinha apenas seis meses de vida) a terminar uma maratona. Fê-lo em 5:50.51 horas, levando à loucura todos aqueles que viram de perto a sua conquista. Atleta apoiado pela Nike, Alex Roca é um dos maiores exemplos de superação no país vizinho, tendo já completado cinco triatlos, aquatlo, cinco meias maratonas, a Titan Desert e ainda a Pilgrim Race.Do ponto de vista competitivo, nota para alguns registos de enorme valia. A começar pelo facto de terem sido batidos os recordes do percurso: Marius Kimutai, do Bahrain, venceu com 2:05.06 horas e melhorou-o em 47 segundos, ao passo que nas mulheres ganhou a etíope Zeineba Yimer Worku, com 2:19.44, que retiram uns impressionantes 3.27 minutos à anterior marca.