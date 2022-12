Lebre arrasa concorrência e vence Maratona de Abu Dhabi

Dois meses depois de ter ganho a Maratona de Melbourne com um novo recorde de percurso, o queniano Timothy Kiplagat Ronoh confirmou o seu estado de graça e este sábado venceu a Maratona de Abu Dhabi. Isto numa prova na qual estava contratado apenas para ser... lebre! Pelo meio, o atleta queniano conseguiu também a proeza de fixar um novo recorde pessoal, ao correr a distância em 2:05.20 horas, naquela que foi a sua terceira maratona do ano (tinha corrido também Barcelona, em 2:07.23).O domínio de Timothy Kiplagat foi de tal forma brutal que o segundo colocado, o compatriota Felix Kimutai, ficou a exatos quatro minutos, ao passo que o terceiro, o etíope Adeladlew Gebreyohannes, acabou a 4.42 minutos.Na senhoras venceu Eunice Chumba, uma bahrani natural do Quénia, com 2:20.41 que são também um novo recorde do percurso de Abu Dhabi. A queniana Angela Tanui foi segunda com 2:21.12, +à frente da etíope Mare Dibaba (2:21.25).