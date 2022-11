'Lebre' luta pela vitória e acaba em 2.º na Maratona de Frankfurt

Frankfurt Marathon winner Selly Kaptich trips and falls on her face after crossing the finish line. Looks like she’s okay though. ‍ pic.twitter.com/1o1Mru1nQJ — Jason Henderson (@Jason_AW) October 30, 2022

Um mês e uma semana depois de Berlim, a Alemanha voltou a receber uma grande maratona internacional, com Frankfurt a ser palco do regresso de uma das provas mais tradicionais do país (foi a primeira edição desde 2019). E a verdade é que, para lá do alívio por terem finalmente recolocado na estrada a prova, a organização ia presenciando um momento pouco habitual, já que uma das 'lebres' conseguiu lutar pela vitória e fechou mesmo na segunda posição, apenas atrás de Brimin Misoi.Falamos de Samwel Mailu, um atleta que este ano tinha apenas registos de 10.000 metros (29:58.33) como distância mais longa e que, em teoria, apenas puxar o grupo até pouco depois da meia maratona. Só que Mailu estava num dia 'sim'. Puxou até aos 21 - aí já era mesmo a última 'lebre' a resistir - e continuou sempre na frente. Aos 25, Brimin Misoi aumentou ritmo e todos ficaram para trás. Todos menos Samwel Mailu. O queniano aguentou, aguentou e até chegou a assumir uma postura de combate (deixou de puxar e ficou atrás), acabando por ceder aos 35. Cedeu, mas acabou por conseguir ser segundo, com um tempo final de 2:07.19 horas, a mais de um minuto de Maliu (2:06.11 - muito longe do recorde de Wilson Kipsang, 2:03.42), deixando o terceiro colocado, o etíope Derese Ulfata em terceiro, com 2:07.30.Na prova feminina, ganhou a também queniana Selly Chepyego Kaptich, com 2:23:11 (bem longe do recorde do percurso - 2:19.10), isto depois de ter passado à meia em 1:09.40. Helah Jelagat Kiprop foi segunda (2:24.40) e Jackline Chepngeno (2:25.14) terceira. Ainda assim, o que ficou da prova feminina foi mesmo o 'fail' na hora de cortar a fita de meta... Ora veja!