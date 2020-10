Lesão afasta Kenenisa Bekele da Maratona de Londres

Enorme balde de água para aquela que era a prova mais esperada do ano no mundo do atletismo. Kenenisa Bekele anunciou esta sexta-feira a decisão de abdicar de participar na Maratona de Londres, devido a um problema físico contraído na fase final da sua preparação para a prova que se realiza este domingo na capital britânica. De acordo com o atleta etíope, de 38 anos, em causa está um problema no gémeo esquerdo, contraído durante depois de uma sequência de dois treinos rápidos nas últimas semanas de preparação.





Na sua nota, Bekele assume que a sua preparação foi bastante complicada devido ao confinamento, mas também pela ausência da sua equipa por perto, mas deixou claro que estava em "boa forma física". E será em busca dessa boa forma física que olha já para 2021, com a promessa que voltar a Londres no próximo ano. "Esta corrida era muito importante para mim. O meu tempo em Berlim, no ano passado, deu-me grande confiança e estava entusiasmado para mostrá-lo de novo. Trabalhei tanto para isto... Para além disso, percebi que muitas pessoas de todo o mundo estavam também ansiosas por esta prova e estou desapontado pelos fãs, organizadores e pelos meus adversário. Vou recuperar e voltar a ficar em forma, para no próximo ano voltar a Londres", assumiu Bekele, que no ano passado, na Maratona de Berlim, fixou o segundo melhor tempo da história, a apenas 2 segundos de Eliud Kipchoge.Ora, sem Bekele na estrada, Kipchoge será absoluto favorito a vencer no domingo, numa corrida apenas para elites que arrancará pelas 10h15 (hora portuguesa).