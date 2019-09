Lesões afastam dois favoritos da Maratona de Berlim

A pouco mais de uma semana da sua realização, a Maratona de Berlim recebeu uma dupla notícia negativa, com o anúncio das desistências da queniana Vivian Cheruiyot e do etíope Guye Adola, ambos a contas com problemas físicos.





Cheruiyot, que entrava em prova como grande adversária de Gladys Cherono na luta pela vitória, foi forçada a desistir da presença na Alemanha devido a um problema no tendão de Aquiles, ao passo que o etíope, que era um dos quatro atletas inscritos com recordes na casa das 2:04 horas, não conseguiu treinar nas últimas semanas devido a um problema muscular e também é baixa certa.Desta forma, no elenco masculino há a destacar Kenenisa Bekele (2:03:03, em Berlim, em 2016), Leul Gebrselassie (2:04:02, 2018), Sisay Lemma (2:04:08,2018) e Birhanu Legese (2:04:15, 2018), enquanto que nas senhoras será Gladys Cherono (2:18:11, de 2018) a grande figura, tendo como adversárias Yebrgual Melese (2:19:36) e Mare Dibaba (2:19:52).