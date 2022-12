Letesenbet Gidey ao ataque do recorde do Mundo da maratona em Valência

Aos 24 anos, Letesenbet Gidey já é um nome maiúsculo do atletismo mundial, mas os seus capítulos de história estão longe de estar fechados. Pelo menos na sua vontade. Já detentora dos recordes mundiais dos 5.000, 10.000 metros e meia maratona, a etíope vai este domingo lançar-se à distância rainha e, na estreia, não poderia estar mais ambiciosa e motivada. O recorde do Mundo, atualmente na posse de Brigid Kosgei (2:14.04), é uma marca possível."É a minha estreia na maratona, mas não há problema. Treinámos muito, confio no meu treino. Podemos consegui-lo. Ficaria obviamente contente se conseguisse esse recorde, porque seria o meu quarto recorde do Mundo, e acredito que posso fazê-lo. Acredito no meu treino e no meu treinador", atirou, sempre de sorriso no rosto, a atleta da NN Running Team.Antigo elemento da equipa onde a estrela maior é Eliud Kipchoge, Julien Wanders foi outro elemento presente na conferência de imprensa de apresentação da elite e, na hora de abordar a sua prova, assumiu que o principal objetivo é não cometer os erros da estreia, há oito meses, em Paris. "Claro que quero melhorar o meu recorde. A minha primeira maratona não correu como queria, tive alguns percalços, cometi alguns erros, mas aprendi imenso. Acho que não vou cometer os mesmos erros. Vou seguir o segundo grupo, porque não tenho forma para ir com o primeiro. Quero desfrutar e melhorar a minha marca. Não me quero pressionar", declarou o atleta helvético, de 26 anos, que está há vários anos no Quénia.Quarto mais rápido de sempre na meia maratona, Alexander Mutiso também vai estrear-se na maratona em Valência, tal como Gidey. Neste regresso a uma cidade que bem conhece (foi aqui que fez a sua melhor marca na 'meia'), o atleta de 26 anos, atualmente radicado no Japão, o queniano não quis colocar pressão numa marca. "Estou feliz por cá estar. Este lugar foi bom para mim. Corri aqui a quarta meia maratona mais rápida de sempre. No domingo espero fazer um tempo rápido, claro que não tão rápido como a meia maratona. Vou tentar o meu melhor para ver como o meu corpo responde. E aí ficarei feliz com o emu resultado", declarou o atleta, que poderá ser um dos homens ao ataque no primeiro grupo, de olho no recorde da prova, fixado em 2.03:00 desde 2020, na posse do queniano Evans Chebet.A Maratona de Valência corre-se no domingo, a partir das 8h15 (7h15 de Lisboa) e terá transmissão no Eurosport.