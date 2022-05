Letesenbet Gidey dá o salto para a maratona em Valência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Detentora das melhores marcas nos 5000, 10000 metros e da meia maratona, a etíope Letesenbet Gidey vai dar no final deste ano o salto para a distância rainha do atletismo. Valência, a cidade onde bateu dois dos seus três recordes (5000m e meia maratona), será o palco escolhido para a sua primeira maratona, num sempre importante momento para a carreira da ainda jovem atleta etíope, de 24 anos. Antes, refira-se, Gidey ainda estará nos Mundiais de Oregon, onde é uma das grandes candidatas a conquistar o ouro nos 10000 metros."Tenho uma relação especial com Valência. Em 2020 bati o recorde mundial dos 5000 e em 2021 o da meia maratona. Agora espero correr em 2022 uma excelente primeira maratona", assumiu a atleta africana, que é a primeira a ser anunciada para a prova valenciana, que este ano celebrará a sua 42.ª edição e que se realizará a 4 de dezembro.