Letesenbet Gidey pulveriza recorde mundial dos 15 quilómetros

E voltou a cair mais um recorde do Mundo. Este domingo, em Nijmegen, na Holanda, a etíope Letesenbet Gidey tornou-se na mulher mais rápida da história a correr os 15 quilómetros, ao fazê-lo na Zevenheuvelenloop nuns impressionantes 44:21 minutos. O tempo foi de tal forma brutal, que Gidey conseguiu não só bater o anterior máximo, como dar-lhe uma autêntica tareia, já que retirou qualquer coisa como um minuto a 16 segundos ao registo de Joyciline Jepkosgei em 2017.





Vicecampeã mundial dos 10000 metros em Doha, a atleta etíope passou aos cinco quilómetros em 15:09 e depois aos 10 em 29:44 (ficou a um segundo do recorde do mundo neste ponto), conseguindo depois fechar a prova em grande estilo, com os últimos três parciais a serem em registos estratosféricos: 2:49, 2:52 e 2:50. De resto, de notar que os últimos 10 quilómetros foram feitos em 29:12, o parcial de 10k mais rápido de sempre da história do atletismo feminino.Na prova masculina a vitória foi para o ugandês, que com 41:49 se tornou no sétimo mais rápido de sempre.