Lidl São Silvestre de Lisboa está quase a esgotar e este sábado há treino de preparação

Está a chegar a tradicional época das São Silvestres e a mais emblemática do país, a de Lisboa, está quase com casa cheia. A pouco mais de três semanas da realização, a corrida organizada pela HMS Sports já superou os 7.500 inscritos, restando agora pouco menos de 500 até que sejam esgotadas todas as vagas disponíveis para a prova de 18 de dezembro, com início marcado pelas 17h30. As inscrições seguem abertas até esgotarem os dorsais disponíveis, sendo que por agora (e até 15 de dezembro) o preço é de 16 euros.De resto, tal como noutros anos, a organização vai levar a cabo nos próximos três fins de semana treinos de preparação (27 de novembro, 4 de dezembro e 11 de dezembro), com participação livre e com a presença de treinadores especializados. Estarão disponíveis três grupos de ritmo - iniciado (ritmo médio: 7m/km), intermédio (ritmo médio: 6m/km) e avançado (ritmo médio: 5m/km) - e o primeiro deles realiza-se no Anfiteatro Keil do Amaral, em Monsanto, pelas 10 horas.