Lisboa vai receber treino com vários relógios Garmin para testar

A uma semana da Maratona de Lisboa, a loja SpotRun vai organizar este domingo um treino que, para lá de permitir dar um último retoque na forma física tendo em vista a prova do fim de semana seguinte, irá dar aos participantes a possibilidade de testar alguns dos novos modelos da Garmin, nomeadamente o Forerunner 45, 245 e 945.





O treino irá iniciar-se pelas 8:30, junto à loja (Rua Antero de Quental, n.º 15, Loja 20, em Linda-A-Velha) e terá uma distância máxima de 17 quilómetros. No final do apronto, a SpotRun promete oferecer descontos a todos os participantes.Todas as informações podem ser consultadas no Facebook da loja