Louzantrail está quase com casa cheia

Agendado para dentro de pouco mais de duas semanas - a 7 e 8 de março -, a edição desde ano do Louzantrail caminha a passos largos para contar com uma enorme adesão, já que praticamente todas as vagas de inscrição estão preenchidas. Ao todo, segundo aponta a organização, estão já inscritos mais de 1450 corredores, provenientes de 23 nacionalidades, algo que mostra bem a importância desta prova no âmbito do trail internacional, até porque pelo segundo ano consecutivo irá fazer parte do circuito internacional Golden Trail National Series.





Prova mais longa do programa, o Ultra Louzantrail (43 km com 3200 metros de desnível positivo) já não conta com qualquer inscrição disponível - esgotou há mais de mês e meio -, sendo que as restantes provas (Louzantrail Longo, de 30 km com 2000 metros de desnível positivo; Louzantrail Curto, de 18 km com 1200 metros de desnível positivo; o Youth Trail; caminhada; e Corrida dos Rapozinhos) caminham para esgotar muito em breve.Números que enchem de orgulho a organização do evento, com Ana Sêco a destacar a envolvência como um dos factos essenciais para todo este sucesso. "Não se deve só ao facto de a prova de 30 km integrar, pelo segundo ano consecutivo, o circuito Golden Trail National Series, mas também à qualidade do evento e à envolvente Serra da Lousã, que transforma [este evento] verdadeiramente numa 'prova de emoções'", explica.Para lá da beleza envolvente da Serra da Lousã, a organização deste Louzantrail pretende também dar a conhecer aos atletas de outras paragens outros dos aspetos particulares desta zona do país, nomeadamente a gastronomia, com iguarias como o cabrito assado em forno de lenha, as castanhas, o Mel da Serra da Lousã (DOP), a chanfana, os Talasnicos, as castanhas com cabrito, as aguardentes de pêra e de mel ou as broinhas-doces a serem algumas das propostas apresentadas. Razões mais do que suficientes para arriscarem e lançarem-se à aventura na Serra da Lousã dentro de duas semanas e meia.Consulte todas as informações