Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Saraiva e o estado do atletismo nacional: «Todos temos culpa no cartório» Corredor do Sp. Braga reparte responsabilidades entre atletas, clubes e Federação





• Foto: Matias Novo | Cream