Luís Saraiva e Solange Jesus vencem Meia Maratona do Porto

Luís Saraiva e Solange Jesus venceram este domingo a Meia Maratona do Porto, uma prova emblemática do calendário nacional que marcou o regresso dos eventos presenciais e de massas da RunPorto, que contou com mais de dois mil atletas à partida.





Recente campeão nacional de estrada, Luís Saraiva pulverizou o seu recorde pessoal na meia maratona, ao 'cravar' o cronómetro em 1:03.11, melhorando em 45 segundos a marca que tinha alcançado no Mundial da distância, em Gdynia, na Polónia, há cerca de um ano. O atleta do Sp. Braga cruzou a linha de meta com perto de um minuto e meio de avanço para Filipe Vitorino (1:04.35) e Fábio Oliveira (1:04.36).Quanto à prova feminina, Solange Jesus venceu com 1:15.43 horas, superando Sara Duarte (1:15.56) e Vanessa Carvalho (1:16.08).