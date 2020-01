Luís Saraiva (Sp. Braga) e Solange Jesus (Sporting) venceram este domingo a 22.ª edição da Meia Maratona Manuela Machado, uma prova que esta manhã levou às ruas de Viana do Castelo mais de dois mil corredores.





Na prova masculina, com um elenco de bom nível, o atleta do Sp. Braga triunfou com 1:04:53 horas, superiorizando-se nos últimos ao brasileiro Paulo Paula, que cruzou a linha de meta a três segundos. A fechar o pódio ficou João Antunes, com 1:05:31.Quanto à prova das mulheres, Solange Jesus venceu de forma mais tranquila, acabando com 1:15:38 horas, meio segundo à frente de Marisa Barros (1:16:10), ao passo que Rafaela Fonseca fechou o pódio com 1:16:29.