Mais de 10 mil correram a Meia Maratona de Moscovo: conheça as regras impostas

A imagem que vemos acima parece ser de uma realidade paralela, num mundo bem distante, mas a verdade é que foi captada este domingo, nas ruas de Moscovo. A capital russa foi palco este fim de semana daquela que foi a maior prova no Mundo no pós-confinamento, ao juntar num só evento mais de dez mil corredores para a disputa da Meia Maratona da cidade, à qual se juntou ainda uma corrida de 10 quilómetros. Um número de participantes que parecia uma miragem há algumas semanas, mas que os russos conseguiram juntar graças a um apertado esquema de segurança e controlo devido à pandemia de Covid-19.





De notar que esta prova estava inicialmente marcada para 31 de maio, tendo sido adiada para este domingo. A título de curiosidade, na Rússia registaram-se este domingo mais 5427 casos de Covid-19 e 70 novas mortes.Para a preparação dos kits:- Foi medida a temperatura a todos os elementos do staff, sendo que todos aquelas que tivessem acima de 37º ou apresentassem sinais de infeções respiratórias não seriam autorizados a trabalhar;- Todo o pessoal recebeu formação para prevenir a propagação do coronavírus- Todo o pessoal estava obrigado a utilizar máscara e luvas enquanto trabalhava, sendo obrigatória a troca do mesmo material de proteção a cada três horas.- As mesas tinham de ter 1,5 metros de distância entre elas- Todo o espaço estava ventilado e as superfícies foram desinfetadas a cada duas horasPara a distribuição dos kits:- A temperatura corporal de todos os funcionários foi medida antes do início dos turnos. Todos os que tivessem acima de 37º ou apresentassem sinais de infeções respiratórias não seriam autorizados a trabalhar- Colocação de vários pontos de gel desinfetante na área do evento- Todo o pessoal encarregue de entregar os kits tinha de utilizar máscara, luvas e viseira, sendo que este material tinha de ser trocado a cada três hroas.- A entrega foi feita num espaço com tendas bem ventiladas, sendo as superfícies desinfetadas a cada duas horas.- Todos os que acederam ao pavilhão de distribuição dos kits tiveram de passar por um controlo de temperatura, sendo que seria proibida a entrada a quem tivesse acima de 37º ou apresentasse sinais de infeção respiratória- Todos os visitantes tiveram de utilizar máscara e luvas dentro do espaço de entrega dos kitsMedidas no dia da prova- A temperatura corporal de todos os funcionários foi medida antes do início dos turnos, tal como a de todos os corredores. Os que tivessem acima de 37º ou apresentassem sinais de infeções respiratórias não seriam autorizados a entrar- Todo o pessoal estava obrigado a utilizar máscara, luvas e viseira, que teriam de trocar a cada três horas- Todos os participantes e espectadores tinham de utilizar máscara e luvas na entrada para a zona de partida- Colocação de vários pontos com gel desinfetante na zona de partida- Colocação de tendas com boa ventilação para ser feita a troca de roupa, sendo que todas as superfícies eram desinfetadas a cada duas horas- Controlo do número de pessoas em cada caixa de partida (o número não foi revelado)- Nos abastecimentos os copos de água foram substituídos por garrafas de 500 ml e as peças de fruta por geis.- Na zona de meta foi distribuída uma garrafa de água, fruta num saco e a medalha entregue em mãos.Medidas a seguir pelos corredores- Todos tiveram de passar um controlo de temperatura na entrada para o pavilhão de entrega dos kits e para a zona de partida- Todos tiveram de utilizar máscara e luvas no pavilhão de entrega dos kits e na zona de partida- Todos foram aconselhados a manter uma distância de 1,5 metros para as outras pessoas, utilizar máscara antes da partida e após o final e desinfetar as mãos- De acordo com as medidas aprovadas, todos os participantes eram aconselhados a passar um teste PCR com resultados obtidos até dois dias antes da prova