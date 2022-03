Mais leves e sempre rápidas: aí está a 13.ª versão das clássicas Saucony Kinvara

Modelo icónico da Saucony, o Kinvara chega este ano à sua 13.ª evolução, mantendo-se fiel à tradição que foi construíndo ao longo da última década e meia. Umas sapatilhas leves, destinadas a treinos rápidos, que permitem manter aquela sensação à 'antiga' de contacto com o solo, mercê dos seus 4mm de drop (28,5 mm/24,5 mm).Com apenas 213 gramas no modelo masculino (42,5) e 184g no feminino (39), o Kinvara 13 conta com uma espuma de meia-sola melhorada e mais leve (PWRRUN) e ainda uma borracha XT-900 na sola colocada em áreas estratégicas de alto desgaste, aumentando ainda mais a durabilidade. Com os tais 4mm de drop, as Kinvara 13 são as verdadeiras sapatilhas minalistas, destinadas para treinos e provas rápidas, pese embora não contar com as já habituais placas de carbono na meia-sola.Para chegar ao peso pluma que apresenta, somente 213 gramas, a Saucony projetou estas Kinvara 13 com uma malha de camada única na zona superior, que permite que a humidade escape rapidamente para o exterior oferecendo alto conforto na utilização. O upper, refira-se, é feito somente de materiais reciclados.Com um preço de lançamento de 140 euros, as Kinvara 13 estão disponíveis no nosso país nas lojas Azor Runners (Ponta Delgada), Malibu pro runners (Portimão), Ganita Sportive (Barcelos) e Wild Store (Maia), assim como no site oficial da marca.