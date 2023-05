Manhã de recorde na Maratona de Praga

Já de volta aos registos de inscritos pré-pandemia - cerca de dez mil corredores -, a Maratona de Praga teve este domingo uma manhã de bons registos, especialmente no pelotão masculino, com a vitória com novo recorde do percurso do queniano Alexander Mutiso. No feminino triunfou a etíope Workenesh Edesa, mas sem recorde do percurso.Na prova masculina, Mutiso venceu em 2:05.09 horas, melhorando em exatos 30 segundos a marca de Eliud Kiptanui, que em 2010 tinha fixado um registo que perdurou durante 13 anos. O atleta queniano ganhou com 1.17 minutos para o etíope Sisay Lemma, deixando o terceiro, o queniano Philemon Rono, a 1.31.Na corrida feminina, Workenesh Edesa dominou a corrida de forma clara, vencendo com 2:20.42, um dos melhores tempos do percurso checo, mas a quase um minuto do recorde Lonah Salpeter (2:19:46, em 2019). Edesa acabou com 3.10 minutos para a queniana Margaret Wangari e 4.12 para a também queniana Viola Kibiwot.