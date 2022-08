Manuel Paula e São Silvestre El Corte Inglés: «Uma enorme festa do desporto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Record - O que podemos esperar da São Silvestre El Corte Inglés?

Manuel Paula - Podemos esperar uma enorme festa do desporto. Um momento de partilha, de superação e, sobretudo, de alegria. A nossa intenção é a de proporcionar aos nossos clientes um grande momento de convívio e, por isso, todos os nossos esforços serão canalizados para que se torne numa experiência que fique nas suas memórias e que queiram repetir no futuro.

Record - Qual é a importância para o El Corte Inglés o facto de sair do espaço ‘loja física’ e também criar eventos do âmbito desportivo?

Manuel Paula - É muito importante, porque o El Corte Inglés, os seus grandes armazéns, são espaços intrinsecamente urbanos e, como tal, a sua relação com a cidade, sobretudo com o seu espaço público, é muito profunda. Estes eventos permitem-nos ir ao encontro das pessoas e viver com elas esse mesmo espaço urbano. Ao mesmo tempo que valorizamos a prática desportiva e fomentamos o convívio.

Record - Como é que o desporto, em particular a corrida, transmite os valores El Corte Inglés?

Manuel Paula - O desporto enquanto prática de valorização da qualidade de vida, da superação pessoal, da relação entre as pessoas, é uma actividade que se integra e encaixa nos nossos valores e na nossa missão de contributo para o progresso da sociedade. É de tal forma relevante que, na nossa oferta, o material e equipamentos desportivos têm uma enorme diversidade e profundidade.