Maratona Clube de Portugal cria categoria especial para imprensa na EDP Meia Maratona de Lisboa

A edição de 2023 da EDP Meia Maratona de Lisboa, a realizar no dia 12 de março, vai contar com várias novidades de realce. Uma delas passará pela estreia de uma nova categoria na classificação da prova, dedicada em exclusivo a jornalistas, fotógrafos e repórteres de imagem. Limitada a 50 inscritos, esta nova categoria irá premiar o atleta mais veloz com um prémio bastante aliciante, como revelou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal."O jornalista vencedor receberá como prémio uma inscrição numa das meias maratonas do circuito SuperHalfs à sua escolha. A oferta inclui dorsal, viagem e hotel. A criação desta categoria especial é uma homenagem que fazemos a todos os jornalistas que têm ajudado a fazer crescer a modalidade, não apenas na sua vertente competitiva, mas também refletindo os benefícios do exercício físico para a saúde. O Maratona Clube de Portugal tem sentido muito apoio destes profissionais ao longo dos últimos 32 anos!", revela.Os jornalistas interessados devem contactar a organização através do e-mail geral@maratonaportugal.com , enviando o seu nome, número de carteira profissional e nome do órgão de comunicação social. Nesta edição inaugural do desafio, os elementos da imprensa contarão com um desconto direto de 50% no valor da inscrição, tendo até 15 de fevereiro como prazo para fazer o seu registo (através do link posteriormente enviado pela organização da prova). Além do desconto na inscrição, os jornalistas terão ainda acesso privilegiado à frente da corrida, na Ponte 25 de Abril.Recorde-se que o circuito SuperHalfs junta Lisboa, Praga, Copenhaga, Cardiff e Valência, cinco eventos de nível mundial, que constituem um estimulante desafio de running e que oferece aos participantes a oportunidade única de embarcar numa aventura que permite ganhar uma medalha especial e colecionar carimbos das cinco cidades.