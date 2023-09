Maratona Clube de Portugal e Associação Salvador anunciam parceria

O Maratona Clube de Portugal (MCP) e a Associação Salvador anunciaram esta sexta-feira uma parceria que tem como objetivo consolidar uma estratégia de gradual inclusão de pessoas com mobilidade reduzida nas provas de corrida no nosso país.No âmbito desta parceria, que irá já fazer-se notar nas provas de outubro do MCP (a EDP Maratona de Lisboa, LUSO Meia Maratona e EDP 8K), a Associação Salvador vai estar presente com um stand na SportExpo (a feira onde serão entregues os kits de participação a todos os inscritos), entre 5 e 7 de outubro, na sala Tejo, do ALTICE Arena. Nesse espaço a Associação Salvador terá a oportunidade de promover a instituição e angariar fundos. Estarão à venda t-shirts de corridas já organizadas pelo MCP, cujos lucros revertem totalmente a seu favor."Acreditamos que juntando esforços podemos obter melhores resultados no universo das pessoas com deficiência motora, e a Associação Salvador já deu provas que é uma das instituições com mais trabalho realizado nessa área. É esse dinamismo e experiência que queremos incorporar nas nossas provas", assume Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.Por seu turno, a Associação Salvador felicita a preocupação demonstrada pelo Maratona Clube Portugal sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência na prática do desportiva, e acredita que "passo a passo, iremos construindo uma sociedade mais inclusiva para todos."Consciente dos benefícios da prática desportiva ao nível da condição física, reforço da confiança e autoestima, com um considerável aumento da qualidade de vida e independência das pessoas com deficiência motora, a Associação Salvador procura oferecer modalidades, equipamentos e um acompanhamento adequado às suas necessidades específicas. Assim, esta união de forças entre a Associação Salvador e o Maratona Clube de Portugal visa reforçar a vontade de continuar a impulsionar a evolução do desporto adaptado, e mostrar que a atividade física está ao alcance de todos.Quinta, Sexta e Sábado, 5-7 de out. 2023SEASIDE SportExpo | sala Tejo | ALTICE Arena | 10H00-20H00Sábado, 7 de out. 202311.00h - Mimosa Passeio da Família16:00h - EDP New GenerationDomingo, 8 de out. 202308:00h – EDP Maratona de Lisboa10:30h – LUSO Meia Maratona & EDP 8K