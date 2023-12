Maratona Clube de Portugal e Centro Cultural de Belém anunciam parceria especial

O Maratona Clube de Portugal (MCP) e o Centro Cultural de Belém (CCB) anunciaram esta terça-feira uma parceria especial no âmbito da 33.ª edição da EDP Meia Maratona de Lisboa, prova que se realiza a 17 de março 2024. O CCB, que já tinha uma estreita ligação à corrida por ser o local onde os atletas inscritos levantam os kits de participação, passa ser o parceiro cultural oficial das corridas integradas no programa oficial do evento. Uma parceria que garante no imediato benefícios para todos os participantes. Durante os dias da SportExpo, os inscritos terão entrada gratuita no MAC/CCB, tendo assim a oportunidade de ter um contacto direto com obras de artistas icónicos como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Piet Mondrian, Joan Miró, Max Ernst, Vieira da Silva, Francis Bacon, Andy Warhol, Donald Judd, Bruce Nauman, Cindy Sherman ou Paula Rego."O CCB é um espaço cultural muito relevante e de enorme prestígio. Passar a ser nosso parceiro cultural eleva o evento", realça Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal, acrescentando: "É uma enorme satisfação poder proporcionar a todos os inscritos a possibilidade de poder visitar uma coleção única que reúne num mesmo espaço tantos artistas que deixaram uma marca única na história. Trata-se de uma parceria que complementa aquilo que a prova oferecia até aqui. Lisboa é uma cidade histórica e a sua cultura pode e deve ser promovida. É disso que se trata e o que esta nova parceria nos traz."Por seu lado, a Diretora de Comunicação e Marketing do CCB, Catarina Figueira, salienta as vantagens desta união entre a cultura e o desporto. "É com muito gosto que o CCB se associa ao Maratona Clube de Portugal numa iniciativa vibrante para a cidade de Lisboa, e para a zona de Belém em particular, da qual esperamos que a associação entre o desporto e a cultura saia reforçada. Os muitos milhares de participantes desta importante prova terão oportunidade de ter um contacto mais profundo com a oferta performativa do CCB e do novo Museu de Arte Contemporânea, uma relação que queremos que perdure no tempo e que seja intensa, regular e apaixonada", sublinha.A EDP Meia Maratona de Lisboa é a corrida mais participada do país e afirma-se como um evento que vai muito além da promoção do desporto e de um estilo de vida saudável. Junta anualmente milhares de participantes, entre profissionais e amadores, portugueses e estrangeiros, pessoas de todas as faixas etárias e de todos os estratos sociais. Em 2024 abraça este novo objetivo de ser também veículo de promoção do emblemático Museu de Arte Contemporânea junto de milhares de atletas e acompanhantes.Refira-se que, em 2023, juntando os participantes da Meia Maratona com os da prova Vodafone 10K, participaram no evento mais de 35 mil corredores, que tiveram a oportunidade única de começar a sua prova na Ponte 25 de Abril. Entre os inscritos praticamente 10 mil foram estrangeiros, oriundos de quase 100 países diferentes. Com um ambiente inigualável, os participantes podem caminhar ou correr ao seu ritmo, desfrutando da paisagem única e deslumbrante da capital de Portugal.Com a transmissão em direto pela RTP1 e RTP Internacional, numa emissão contínua, as imagens de Lisboa chegam a mais de 200 milhões de telespetadores em todo o mundo.Quinta, Sexta e Sábado, 14, 15 e 16 de março de 2024SEASIDE SportExpo | Centro Cultural de Belém | 10H00-20H00Sábado, 16 de março de 202409:30h - Hyundai 7k11:00h - Mimosa Passeio da Família16:00h - EDP Mini CampeõesDomingo, 17 de março de 202410:05h - EDP Meia Maratona de Lisboa10:45h - Vodafone 10K