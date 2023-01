Maratona Clube de Portugal mostra medalhas da EDP Meia Maratona de Lisboa

O Maratona Clube de Portugal mostrou esta terça-feira as medalhas que serão entregues a todos os 'finishers' da EDP Meia Maratona de Lisboa e Vodafone 10k, duas provas que se correrão a 12 de março, ambas com partida no tabuleiro da Ponte 25 de Abril. As duas medalhas contam precisamente com um detalhe alusivo à ponte que atravessa o Tejo, destacando-se igualmente pelo seu design diferente do habitual.Além das medalhas, a organização da prova da capital já tinha recentemente mostrado as camisolas técnicas oficiais da prova , que por agora já tem mais de 75% das vagas preenchidas.