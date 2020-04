Maratona Clube de Portugal oferece inscrições aos profissionais de saúde

Como gesto de reconhecimento pelo seu papel nesta fase de luta contra o surto do coronavírus, o Maratona Clube de Portugal anunciou esta quarta-feira a decisão de oferecer inscrições gratuitas para as provas do último trimestre do ano a todos os profissionais de saúde (médicos e enfermeiros). De acordo com o comunicado emitido, nas provas incluídas nesta oferta estão aquelas que ocorrerão a 11 de outubro (EDP Maratona de Lisboa, Luso Meia Maratona de Lisboa e EDP Mini Maratona), e a 13 de dezembro, com o EDP Grande Prémio de Natal.



Uma decisão que Carlos Moia justifica pela vontade do Maratona Clube de Portugal em reconhecer a importância destes profissionais no delicado momento atual. "Num período em que temos que estar em casa para salvaguardar a nossa saúde e a de todos, há quem não o possa fazer. Os médicos e os enfermeiros estão na frente desta batalha, correndo riscos elevados e sofrendo um enorme desgaste que enquanto cidadão não posso deixar de elogiar. O Maratona Clube de Portugal quer demonstrar o seu reconhecimento ao esforço realizado por estes profissionais e fazer uma humilde, mas sentida, homenagem oferecendo-lhes inscrições para as provas em que venham a querer participar. Queremos que as nossas provas sejam mais uma homenagem popular aos verdadeiros heróis dos dias que vivemos", explicou o presidente do Maratona Clube de Portugal.







Para beneficiarem desta oferta, os profissionais de saúde em causa terão que enviar um email para



Fora desta oferta fica a EDP Meia Maratona de Lisboa, agendada para 6 de setembro, uma prova que há muito está esgotada. Uma decisão que Carlos Moia justifica pela vontade do Maratona Clube de Portugal em reconhecer a importância destes profissionais no delicado momento atual. "Num período em que temos que estar em casa para salvaguardar a nossa saúde e a de todos, há quem não o possa fazer. Os médicos e os enfermeiros estão na frente desta batalha, correndo riscos elevados e sofrendo um enorme desgaste que enquanto cidadão não posso deixar de elogiar. O Maratona Clube de Portugal quer demonstrar o seu reconhecimento ao esforço realizado por estes profissionais e fazer uma humilde, mas sentida, homenagem oferecendo-lhes inscrições para as provas em que venham a querer participar. Queremos que as nossas provas sejam mais uma homenagem popular aos verdadeiros heróis dos dias que vivemos", explicou o presidente do Maratona Clube de Portugal.De resto, Carlos Moia aproveita a oportunidade para enviar uma mensagem de otimismo perante a situação atual. "Temos que nos manter positivos, os portugueses têm sido resilientes. Se todos contribuirmos com o que nos compete fazer, vamos ultrapassar esta crise mais depressa. Portugal tem merecido os maiores elogios. Pela minha equipa, pelos praticantes, pelos patrocinadores e todas as entidades que nos apoiam há mais de 20 anos, mantenho-me otimista: em breve poderemos todos voltar às nossas 'maratonas diárias', a correr para conquistar as nossas vitórias", concluiu.Para beneficiarem desta oferta, os profissionais de saúde em causa terão que enviar um email para inscricoesparaherois@maratonaportugal.com , identificando a prova em que querem participar e mencionando o nº de cédula profissional.Fora desta oferta fica a EDP Meia Maratona de Lisboa, agendada para 6 de setembro, uma prova que há muito está esgotada.